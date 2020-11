Pr Réda Djidjik : « On peut avoir 10 000 à 15 000 contaminations par jour à Alger »

Algérie – Le chef de service d’immunologie médicale au CHU Béni Messous (Alger), Pr Réda Djidjik, a estimé que le nombre de contaminations au coronavirus (Covid-19) à Alger dépasserait les 10000 cas par jour.

Dans une déclaration accordée à nos confrères de TSA, Pr Réda Djidjik a indiqué, en se basant sur un calcul des médicaments achetés, qu’en moyenne entre 10.000 à 15.000 cas de covid-19 sont enregistrés par jour dans la région du grand Alger.

« Chaque pharmacie en vend entre 30 et 50 traitements par jour. Si on multiplie par mille, ça fait 40 000 ventes de traitements Covid par jour sur le grand Alger (…) On peut avoir à mon sens 10 000 à 15 000 nouveaux cas par jour dans le grand Alger », a-t-il dit.

Pour les chiffres communiqué par le ministère de la Santé, Pr Réda Djidjik a fait savoir que qu’ils « corrèlent avec le nombre de tests PCR que nous faisons »

« Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à faire des PCR en grande quantité. Moi je dis actuellement, ce n’est pas grave. En situation de pandémie telle que nous vivons actuellement, il ne sert plus à rien de tester », a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algerie360