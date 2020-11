Pour le FFS, le PLF2021 vise à « semer de faux espoirs aux algériens »

Algérie-Le Front des forces socialistes (FFS) a réagi, ce mardi 17 novembre, à l’adoption du projet de loi de finances pour l’année 2021 par l’Assemblée populaire nationale (APN).

« Les principales dispositions de cette loi (PLF2021, ndlr) visent à maintenir le statu quo politique, le système dépensier et surtout semer de faux espoirs auprès des Algériennes et des Algériens », ont indiqué les parlementaires du parti socialiste.

« Notre pays sera confronté à un déficit budgétaire record et dangereux que ce projet annonce pour l’année prochaine et qui est de l’ordre de -2700milliards de dinars », ont-ils ajouté.

Pour les parlementaires du FFS, « la problématique centrale réside dans la nature du système politique qui refuse aux Algériennes et aux Algériens leur droit inaliénable à l’autodétermination individuelle et collective».

«Il s’agit, là, d’une crise politique de fond qui nécessite une solution politique et non pas des réaménagements juridique et institutionnel ou du replâtrage économique en vue de la restauration de l’ordre autoritaire et du maintien de l’ordre établi», ont-ils expliqué.

Enfin, les parlementaires du parti socialiste estiment qu’«il ne pourrait y avoir une véritable relance économique que dans le cadre d’un processus politique pour l’instauration d’un changement démocratique du système et d’un Etat de droit dans le pays.

Pour rappel, les membres de l’Assemblée Populaire nationale (APN) ont adopté, cet après-midi, à la majorité le Projet de loi de finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021), lors d’une plénière présidée le président de l’assemblée, Slimane Chenine.

Rédaction d’Algerie360