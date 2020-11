Vaccin coronavirus : « L’Institut Pasteur manque de moyens », révèle Fouzia Benguergoura

La cheffe du département de contrôle des produits biologiques à l’Institut Pasteur Algérie (IPA), Fouzia Benguergoura, a fait savoir, ce lundi 16 novembre, que l’IPA manque de moyens pour confirmer l’efficacité du vaccin contre le coronavirus.

S’exprimant sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, Fouzia Benguergoura a révélé que l’Institut Pasteur Algérie n’avait pas assez de moyens pour confirmer l’efficacité du vaccin anti-covid-19.

« Si, l’institut possède les compétences humaines pour assurer le contrôle de qualité des vaccins, il ne dispose cependant pas de certains matériels indispensables, notamment de réactifs », a-t-elle dit.

« Il faudrait nous donner les moyens de le faire, en s’attachant à valiser les structures, les équipements et les méthodes de contrôle et à qualifier les procédures et les personnels, un travail de longue haleine pour lequel nous devons être aidés », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Fouzia Benguergoura a indiqué que l’IPA « ne dispose pas de l’ensemble des moyens pour assurer une bonne qualité de contrôle destinée à confirmer la conformité des produits de soins importés ».

