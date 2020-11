Saïd Sadi convoqué par la justice pour « diffamation »

L’ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Saïd Sadi a été convoqué par la justice pour une affaire de diffamation. Il dénonce, cependant, l’opacité entourant cette convocation.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Saïd Sadi a indiqué : « je viens de recevoir une convocation pour me présenter devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed ». Pour ce qui est du motif, il s’agit de « diffamation », selon lui.

Or, l’ancien leader du RCD précise que les avocats qui se sont présentés devant le magistrat n’ont pas pu « connaître l’identité du ou des plaignants ». Pour lui, « on ne voit guère d’intérêt à tenir secret le nom d’une personne ou d’une institution qui se serait sentie diffamée par mes écrits ou, plus généralement, par mes interventions médiatiques ; l’audience étant supposée être publique ».

« Quelle est la raison de ce mystère ? A-t-on décidé de la diffamation en attendant de trouver le diffamé ? A-t-on peur de voir celui-ci se rétracter ? Sa crédibilité serait-elle si problématique qu’il faut cacher le plus longtemps possible son identité à l’opinion publique… ? », a-t-il ajouté.

Ceci dit, tout en dénonçant la « célérité de la justice à enregistrer certaines demandes et la tendance à en oublier d’autres », Saïd Sadi a tenu à rappeler que « cela fait bientôt quatre ans qu’un magistrat instructeur est resté sourd alors que j’ai déposé une plainte contre un individu qui a proféré contre moi des mensonges éhontés ».

