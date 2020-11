Coronavirus :  » Un vaccin ne suffira pas pour vaincre la pandémie », estime le patron de l’OMS

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a prévenu aujourd’hui lundi qu’un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19 et éradiqué ce virus mortel.

Lors de la tenue du conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré : « Un vaccin va compléter les autres outils que nous avons, pas les remplacer ».

Concernant les vaccins annoncés les derniers jours par Pfizer et BioNTech et les données préliminaires des essais en phase III qui montraient une efficacité de 90 %, le même responsable a annoncé, « Au départ, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de morts et permettre aux systèmes de santé de résister ».

En revanche, Adhanom Ghebreyesus a affirmé que cette procédure risque de favoriser une propagation rapide du virus en cas de négligence, mettant en garde contre un relâchement des citoyens, et invitant à un respect total et strict des mesures préventives permettant de contrôler l’expansion du Covid-19, comme les tests, la quarantaine, le suivi des cas contacts, etc.

