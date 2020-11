Coronavirus Tunisie : Prolongement du couvre-feu nocturne de trois semaines

Les mesures de restrictions liées à la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), ainsi que le couvre-feu nocturne ont été prolongés de trois semaines en Tunisie.

Selon un communiqué du ministre tunisien de la Santé, relayé par les médias, le couvre-feu, décidé en début du mois d’octobre dans plusieurs grandes villes et généralisé à la fin du mois, a été prolongé de trois semaines. Les mesures de restrictions liées à la lutte contre le Covid-19, pour faire face à la recrudescence du nombre de malades ont également été maintenues.

Par ailleurs, il est interdit de circuler entre 20h et 5h locales (19h à 4h00 GMT) du lundi au vendredi, et entre 19h à 5h (18h à 4h GMT) le week-end. Les autres mesures de restriction tel que l’interdiction des déplacements entre gouvernorats sont également prolongées.

Cependant, malgré l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes dans les lieux publics, à l’exception des transports, en plus de la fermeture des cafés et restaurants à 16h locales (15h GMT), les universités pourront reprendre aujourd’hui l’enseignement en présentiel.

Il est à noter également que les écoles restent ouvertes, mais les élèves s’y rendent un jour sur deux pour diminuer le nombre d’élèves présents en même temps.

