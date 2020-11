Coronavirus Ouargla : Nouvelles mesures pour les déplacements de et vers la wilaya  

Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, les services de la wilaya de Ouargla ont décidé de nouvelles mesures concernant les déplacements de et vers le territoire de la wilaya.

Dans une décision parue hier dimanche, le wali de Ouargla a ainsi décidé de suspendre les déplacements des citoyens par les bus de transport en commun, et taxis de et vers la wilaya, et ce à compter du 15 novembre 2020.

Il a été également décidé de suspendre les déplacements via les transports en commun à travers les communes et Daïras de la wilaya à compter de la même date jusqu’à la fin du confinement sanitaire.

La décision de la wilaya stipule aussi des sanctions administratives et des poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants. Le transport des personnels n’est pas concerné par cette décision.

