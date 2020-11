Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 16 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 910 nouvelles contaminations au Covid-19 et 14 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 67589, celui des décès à 2165, alors que le total des patients guéris passe à 45088.

Voici les principaux événements de journée du lundi 16 novembre :

23:09 | CHU Nedir Mohamed : « Tous les lits sont occupés de manière permanente » (Dr Saïd Khiar)

Le Dr Saïd Khiar, réanimateur au service Covid-19 du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, a fait savoir que la situation est « débordée » pour le personnel de l’hôpital. … lire la suite

22:26 | Le président du CELA dénonce l’«absence» de moyens de protection dans les établissements scolaires

Le président du Conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA), Zoubir Rouina, a dénoncé, hier dimanche, l’« absence » de moyens de protection dans les établissements scolaires. … lire la suite

21:27 | Vaccin coronavirus : « L’Institut Pasteur manque de moyens », révèle Fouzia Benguergoura

La cheffe du département de contrôle des produits biologiques à l’Institut Pasteur Algérie (IPA), Fouzia Benguergoura, a fait savoir, ce lundi 16 novembre, que l’IPA manque de moyens pour confirmer l’efficacité du vaccin contre le coronavirus. … lire la suite

20:37 | Conflit du Sahara Occidental : « C’est la France qui protège le Maroc » (Abdelaziz Medjahed)

Le directeur général de l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), Abdelaziz Medjahed, a fait savoir, ce lundi 16 novembre, que la France était dernière le Maroc dans l’affaire du conflit du Sahara Occidental. … lire la suite

20:04 | Arabie saoudite : Décès du médecin algérien blessé par balle

Le médecin algérien Dr Merouane Bouregâa, blessé par balle mercredi dernier en Arabie Saoudite, est décédé hier dimanche. … lire la suite

19:16 | Affaire des feux de forêts de Tipasa : « Les incendiaires ont été payés de l’étranger », selon le procureur

Le procureur de la République du tribunal de Cherchel (Tipasa), Kamel Chenoufi a annoncé, ce lundi 16 novembre, l’arrestation de 19 individus soupçonnés d’être impliqués dans le déclenchement des incendies de forêts de Gouraya. … lire la suite

18:38 | Coronavirus Algérie : 18 wilayas enregistrent plus de 10 contaminations

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du covid-19, Dr Djamel Fourar a fait savoir, ce lundi 16 novembre, que 36 wilayas du pays ont enregistré de nouvelles contaminations au coronavirus. … lire la suite

17:08 | Contaminations, guérisons et décès : le bilan coronavirus du 16 novembre

910 nouveaux cas, 14 nouveaux décès et 455 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établi sur les dernières 24 heures, présenté ce lundi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

16:56 | Espagne : Une jeune femme d’origine algérienne portée disparue depuis un an

Une jeune femme d’origine algérienne, âgée de 20 ans, est portée disparue dans la province de Valence en Espagne depuis maintenant un an. … lire la suite

16:50 | Coronavirus Algérie : Les contaminations au-dessus de la barre des 900 cas au bilan du 16 novembre

Le bilan de l’épidémie de coronavirus s’est encore alourdi en Algérie, le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 910 nouveaux sujets infectés, en ce mardi 16 novembre. … lire la suite

16:19 | Les verts cèdent le nul contre le Zimbabwe, et se qualifie pour la CAN 2021

L’Algérie vient de confirmer sa série d’invincibilités de 22 matchs suite à un nul 2-2 arraché ce lundi 16 novembre face à une belle équipe de Zimbabwe, dans le cadre de la 4e journée des qualifications pour la CAN 2021. … lire la suite

15:53 | Diabète en Algérie : 400 cas de diabète recensés chaque année

L’Algérie a recensé plus de 4 millions de diabétiques, dont 10% sont des enfants âgés de moins de 14 ans, et 10% sont des femmes enceintes. … lire la suite

15:02 | Événements d’El-Guerguerat au Sahara Occidental : le parti de Makri réagit

Le mouvement pour la société et la paix (MSP) a réagi, ce lundi dans un communiqué, aux attaques militaires perpétrées vendredi dernier, par le Maroc contre le peuple sahraoui dans la région d’El-Guerguerat au Sahara Occidental. … lire la suite

15:01 | Darmanin annonce le début des opérations d’expulsion de « franco-algériens radicalisés »

Le ministre de l’Intérieur français s’est exprimé concernant les expulsions des « franco-algériens en situation irrégulière » en France et considérés comme « radicalisés » par les autorités françaises. … lire la suite

14:23 | Coronavirus : « Un vaccin ne suffira pas pour vaincre la pandémie », estime le patron de l’OMS

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a prévenu aujourd’hui lundi qu’un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19 et éradiqué ce virus mortel. … lire la suite

14:04 | Corruption : Réouverture prochaine de deux scandales de l’ère Bouteflika

Deux grands scandales de l’ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika seront prochainement rouverts au niveau tribunal criminel d’Alger. Il s’agit l’affaire Sonatrach 1 et de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest. … lire la suite

13:50 | Mostaganem : Fermeture du marché hebdomadaire de Mesra

Le marché du bétail, des voitures d’occasion, ainsi que les espaces commerciaux dans la wilaya de Mostaganem fermeront dès vendredi prochain jusqu’à nouvel ordre. … lire la suite

13:23 | Vaccin Coronavirus : Moderna annonce un taux d’efficacité supérieure à celui de Pfizer

L’efficacité du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) développé par Moderna Therapeutics a été estimé à 94.5% pour réduire le risque de contracter le virus. … lire la suite

12:52 | Confirmation du vaccin Covid-19 : Dr Benguourgoura pointe le manque de moyens à l’Institut Pasteur

Le résultat de 90 % annoncé lundi 9 novembre, par le laboratoire Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, au cours de la troisième phase d’essai clinique de son candidat vaccin contre le Covid-19, a suscité l’espoir et a impressionné une bonne partie de la communauté scientifique, en Algérie le gouvernement s’est engagé à en faire prioritairement l’acquisition dés qu’il sera commercialisé. … lire la suite

12:51 | Coronavirus Tunisie : Prolongement du couvre-feu nocturne de trois semaines

Les mesures de restrictions liées à la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), ainsi que le couvre-feu nocturne ont été prolongés de trois semaines en Tunisie. … lire la suite

12:08 | Coronavirus Algérie : 156 agents de la Protection civile contaminés à Médéa

Toujours dans les premiers rangs, les unités de la Protection civile continuent, à s’investir dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 à travers diverses missions, notamment l’évacuation des cas suspects, ce qui augmente fortement le risque d’une propagation de la pandémie au sein de ces unités. … lire la suite

12:00 | Saïd Sadi convoqué par la justice pour « diffamation »

L’ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Saïd Sadi a été convoqué par la justice pour une affaire de diffamation. Il dénonce, cependant, l’opacité entourant cette convocation. … lire la suite

11:09 | Affaire Tliba : sa défense demande la convocation du général Tartag

La défense de l’ex-député de Annaba Baha Eddine Tliba a demandé la convocation, en tant que témoin, du général à la retraite Athmane Tartag actuellement incarcéré, pour le procès. … lire la suite

10:52 | Tribunal de Koléa : Le procès de Karim Tabbou à nouveau reporté

Initialement programmé pour aujourd’hui le 16 novembre, le tribunal de Koléa prés la cour de Tipaza, a décidé le report du procès du militant Karim Tabbou au 30 novembre prochain. … lire la suite

10:46 | Vaccin Coronavirus : BioNTech mentionne un possible retour à la normale prochainement

Une possibilité de retour à la normale d’ici l’hiver prochain a été évoqué suite à l’élaboration du nouveau vaccin contre le Coronavirus. … lire la suite

10:40 | Coronavirus Ouargla : Nouvelles mesures pour les déplacements de et vers la wilaya

Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, les services de la wilaya de Ouargla ont décidé de nouvelles mesures concernant les déplacements de et vers le territoire de la wilaya. … lire la suite

10:32 | Zimbabwe-Algérie ( CAN2021) : Composition probable, heure et chaines de diffusion

Avec une série d’invincibilités de 21 matchs, la sélection algérienne de football tentera de valider son billet pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun, en affrontant aujourd’hui le lundi, le Zimbabwe à Harare (14h00 algériennes), dans le cadre de la 4e journée des qualifications. … lire la suite

9:36 | Coronavirus Algérie : « Le dépistage par scanner n’est pas utile en hiver », selon de DG de l’IPA

La recrudescence de l’épidémie du coronavirus continue de susciter de fortes inquiétudes ces derniers jours. Les appels à plus de prudence se multiplient, notamment de la part des spécialistes. … lire la suite