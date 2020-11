Vaccin Coronavirus : L’ambassade Américaine salue le rôle du chercheur Bouguermouh

Le chercheur Algérien Salim Bouguermouh a été félicité pour son rôle dans l’équipe de Pfizer qui a travaillé sur le vaccin contre le nouveau Coronavirus.

Dans une publication partagée sur son compte Facebook officiel, l’ambassade des États-Unis en Algérie a félicité hier, samedi 14 novembre, le DR Salim Bouguermouh, un scientifique algérien membre de l’équipe Pfizer, qui a travaillé sur l’élaboration du nouveau vaccin contre le Coronavirus (Covid-19).

« Toutes nos félicitations au chercheur algérien, le Dr Salim Bouguermouh, membre de l’équipe qui a développé le vaccin anti-Covid-19 en utilisant la technique mRNA », lit-on dans la publication de l’ambassade américaine. Ainsi, le Dr. Bouguermouh est le directeur associé responsable de la recherche clinique et du développement de vaccins chez le laboratoire Américain Pfizer.

Diplômé en médecine à l’Université d’Alger en 1996, le chercheur a poursuivi ses études en France à l’Université de Poitiers, avant de décrocher le Doctorat en immunologie et microbiologie à l’Université de Montréal, au Québec. Ainsi, le Dr. Bouguermouh est arrivé il y a trois ans aux États-Unis.

Une fois sur le sol Américain, le chercheur Algérien a intégré Pfizer après des études postdoctorales à la Harvard Medical School et à la Singapore MIT-Alliance for Research and Technology Center. Salim Bouguermouh s’est dit « extrêmement fier et très chanceux de faire partie de l’équipe qui conduit cet essai clinique ».

