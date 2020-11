Les joueurs de l’équipe nationale rendent hommage à Hannachi (vidéo)

Les Algériens et les Algériennes ont appris avec une grande affliction, le décès de l’ancien Président JSKabylie. Plusieurs leaders sportifs amis et connaissances ont témoigné de l’amour et de l’engagement constant de l’emblématique et le président le plus titré en Algérie pour le sport, son club et sa patrie.

De leurs part, le staff et les stars de l’équipe nationale algérienne de Football, Kheireddine Zetchi, ainsi que le défenseur Djamel Benlamri et le portier Azzedine Doukha, ont tenu à rendre un hommage particulier, depuis Harare où ils se trouvent, à l’ancien président de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, décédé vendredi des suites d’une longue maladie.

Kheireddine Zetchi, le président de la FAF dans une vidéo postée dimanche sur la page officielle Facebook de l’instance fédérale, a déclaré : « “Nous étions vraiment tous abattus par la nouvelle de sa mort durant notre périple à Harare. Nous étions liés par une grande amitié. Il a beaucoup apporté à la JSK en tant que joueur puis dirigeant. Il a procuré beaucoup de joie non seulement aux supporters kabyles, mais aussi à tous les Algériens pour avoir conduit le club à de nombreux titres continentaux. Il était venu nous rendre visite au siège de la fédération quelques semaines avant sa maladie. Il nous a beaucoup encouragés”.

“Il était soucieux de la situation du football algérien et de son club. L’Algérie a perdu en lui un grand dirigeant. Je n’oublierai jamais ses encouragements envers l’équipe nationale durant CAN 2019. Il était très proche de nos joueurs et du coach à qui il rendait visite à la fin de chaque match. Il espérait que l’Algérie gagne la CAN et Dieu merci, il a pu assister à ce sacre”, a-t-il ajouté.

De sa part, Djamel Benlamri l’ex-défenseur central de la JSKabylie, a déclaré “Nous avons appris avec une grande tristesse la nouvelle de la disparition de Hannachi lors de notre escale au Cameroun. J’ai eu la chance de le connaître durant mon passage à la JSK où j’ai joué trois ans. Je serai toujours marqué par l’amour qu’il vouait à son club. J’ai de la peine pour lui. C’était vraiment quelqu’un de formidable qui m’a beaucoup aidé notamment durant le début de ma carrière”.

De son côté, l’ex-portier de l’USHM, Azzedine Doukha, s’est montré ému, et a déclaré, “Le défunt était connu pour son amour pour la patrie et la JSK, j’ai joué sous sa présidence pendant deux ans. C’est le président le plus titré d’Algérie, un honneur pour la JSK et sa famille”.

