Journée mondiale du diabète : Pr Benbouzid évoque les risques liés au Coronavirus

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Ministre de la Santé, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a animé, ce dimanche, 15 novembre, une conférence sous le slogan « le diabète et le Covid-19 peuvent êtres évités ».

Lors de son allocution, en marge de la célébration de la Journée mondiale du diabète, ce dimanche, 15 novembre, le Ministre de la Santé, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a révélé que « le taux de propagation du diabète chez les adultes en Algérie a atteint 14,4 %, soit environ 2,8 millions de personnes », soulignant que « le diabète de type 2 est un véritable problème de santé dans le monde, car le nombre d’adultes touchés par cette maladie dans le monde est de 520 millions ».

Concernant la situation sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a affirmé que « les personnes souffrant de diabète sont plus susceptibles de développer des complications et des formes plus sévères de Covid-19 ».

Dans ce même contexte, le Professeur Benbouzid a fait savoir que « les personnes ayant un système immunitaire faible, les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les personnes vivant avec une maladie chronique, comme le diabète, sont considérées comme des personnes à risque ».

Par ailleurs, le Ministre de la Santé a également indiqué que « le diabète n’augmente pas le risque de contracter le virus, mais qu’il peut, potentiellement, augmenter les risques de développer des symptômes sévères et des complications si la COVID-19 est contractée », rajoutant que « les complications les plus communes sont la pneumonie et la détresse respiratoire aigüe. Dans certains cas, la COVID-19 peut mener au décès ».

