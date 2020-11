Dr Fawzi Derrar : « le vaccin pour la grippe saisonnière ne protège pas contre le Coronavirus»

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a insisté, aujourd’hui à Alger, sur « l’impératif » de la vaccination contre la Grippe saisonnière pour les personnes à risque, soulignant la conjoncture sanitaire actuelle liée au Coronavirus, à l’origine d’une « pression » sur les structures de santé publique.

Lors de son intervention sur les ondes de la radio algérienne, le Dr Fawzi Derrar a insisté sur le fait que le vaccin pour la grippe saisonnière « ne protège pas contre le Coronavirus », en affirmant qu’il n’y a pas de relation entre les deux, car le coronavirus est un virus différent de la grippe saisonnière.

Dans le même contexte, Fourar a souligné la nécessite de se faire vacciner, et que vaccination est « impérative » pour les personnes à risque, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et enfants présentant une pathologie chronique et celles souffrant de cardiopathies, d’affections pulmonaires chroniques, métaboliques (diabète, obésité, etc.), d’affections rénales, les femmes enceintes, les professionnels de la santé, etc.

Le même responsable a déclaré que jusqu’à présent un million de doses de vaccin contre la grippe saisonnière ont été acquises, où le processus est effectué par lots en raison de la suspension du transport aérien, soulignant qu’il sera disponible cette semaine dans les pharmacies, en réponse à des plaintes de manque de vaccin.

