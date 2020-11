Cour de Blida : 18 ans de prison ferme contre Abdelmoumène Khalifa

Le juge du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, a prononcé aujourd’hui le 15 novembre,18 ans de prison assortie d’une amende d’un million de dinars Algérien, à l’encontre de l’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa.

Le principal accusé Abdelmoumène Khalifa est poursuivi pour les chefs d’inculpation de « constitution d’association de malfaiteurs », « falsification de documents officiels et usage de faux », « vol en réunion, escroquerie, abus de confiance et corruption », « falsification de documents bancaires », et « banqueroute frauduleuse ».

Pour rappel, mercredi dernier, le Procureur général du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a requis, la perpétuité à l’encontre de l’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa.