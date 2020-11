Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 15 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 860 nouvelles contaminations au Covid-19 et 15 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 15 novembre :

Pendant que les grands laboratoires dans monde continuent leur course contre la montre pour préparer le vaccin anti covid-19, une Algérienne prétend avoir découvert un traitement contre le coronavirus. … lire la suite

La directrice de l’Établissement Public Hospitalier Non Universitaire (EPH) Djillali Belkhenchir (Birtraria), Karima Si Mohand, a apporté des explications sur l’affaire des chapiteaux installés à l’intérieur de l’hôpital. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, ce dimanche 15 novembre, de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus (Covid-19) en Algérie. … lire la suite

Les services du premier ministre ont annoncé, ce dimanche 15 novembre, l’élargissement des mesures de confinement partiel à 32 wilayas du pays. … lire la suite

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du covid-19, Dr Djamel Fourar a fait savoir, ce dimanche 15 novembre, que 31 wilayas du pays ont enregistré de nouvelles contaminations au coronavirus. … lire la suite

Une équipe de jeunes étudiants algériens vient de décrocher la première place d’un concours mondial spécialisé dans le domaine des Technologies de l’Information et des Télécommunications (TIC). … lire la suite

Depuis le début de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), l’Algérie a enregistré un total de 44633 guérisons, 2154 décès et 67679 contaminations, selon le dernier bilan du Ministère de la Santé. … lire la suite

Le bilan de l’épidémie de coronavirus s’est encore alourdi en Algérie, le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 860 nouveaux sujets infectés, en ce dimanche 15 novembre. … lire la suite

L’Algérie pleure la perte d’une nouvelle victime du corps médical, emportée par le Coronavirus (Covid-19), il s’agit du Professeur Zoubida Zaïdi, médecin spécialiste en épidémiologie à Sétif. … lire la suite

Le Qatar, le Royaume de Bahreïn, Oman, les Émirats arabes unis ainsi que la Jordanie ont réagi à l’opération militaire marocaine, menée ce vendredi, à El Guerguerat, au Sahara Occidental. … lire la suite

Le juge du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, a prononcé aujourd’hui le 15 novembre,18 ans de prison assortie d’une amende d’un million de dinars Algérien, à l’encontre de l’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa. … lire la suite

Quatre membres d’une même famille ont été sauvé suite à l’inhalation du monoxyde de carbone (CO) émanant d’un chauffe-eau. … lire la suite

Dans un communiqué rendu public à l’instant, la Présidence de la République a donné des nouvelles sur l’état de santé du Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le Chef du service de pneumologie de l’EHU d’Oran, Professeur Salah Lellou, s’est exprimé concernant la deuxième vague du Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Les Algériens et les Algériennes ont appris avec une grande affliction, le décès de l’ancien Président JSKabylie. Plusieurs leaders sportifs amis et connaissances ont témoigné de l’amour et de l’engagement constant de l’emblématique et le président le plus titré en Algérie pour le sport, son club et sa patrie. … lire la suite

Un réseau de passeurs composé de plusieurs individus a été démantelé dans la wilaya de Aïn Témouchent lors d’une dispute dans un café de la localité. … lire la suite

La Fondation palestinienne Saydat El Ardh a désigné le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « personnalité de l’année 2020 ». … lire la suite

Les contrevenant et les chauffeurs des cortèges nuptiaux ont été verbalisé dans la wilaya de Blida, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) dans la wilaya. … lire la suite

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Ministre de la Santé, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a animé, ce dimanche, 15 novembre, une conférence sous le slogan « le diabète et le Covid-19 peuvent êtres évités ». … lire la suite

Les développeurs du vaccin russe contre le Covid-19 au sein du Centre Tchumakov estiment que l’antidote contribuera à la meilleure réponse immunitaire de l’organisme et qu’il sera prêt en février. … lire la suite

Le Ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est exprimé, ce samedi, 14 novembre, au sujet de sa visite en Algérie. … lire la suite

Un total de 2.173 interpellations a été recensé dans la wilaya de Annaba, durant la période allant du 6 au 12 novembre, dans le cadre de la lutte contre le non-respect des mesures barrières contre le Covid-19. … lire la suite

Le juge près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger), a prononcé aujourd’hui dimanche le 15 novembre, une peine de 5 de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA à l’encontre du directeur général du groupe de médias Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani. … lire la suite

Le procès en appel dans l’affaire des deux anciens ministres Djamel Ould Abbes et Said Barkat, poursuivis pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la législation et abus de fonction, a été reporté au 39 novembre prochain par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). … lire la suite

L’avocate à la Cour suprême et au Conseil d’État, Me Hind Benmiloud, s’est exprimé au sujet de la diffusion des vidéos à caractère violent sur internet, notamment avec l’avènement des réseaux sociaux. … lire la suite

Le nombre de cas de contamination nouvelle et de nouveaux décès par le Covid-19 sur dans la wilaya de Béjaïa n’a jamais été aussi élevé que ces derniers jours, les autorités sanitaires locales ont recensé un nombre effrayant de 21 nouveaux décès enregistrés, uniquement, au CHU de Béjaïa, ces dernières 48 heures, de la nuit de jeudi à samedi. … lire la suite

Le Directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha d’Alger, Professeur Rachid Belhadj, s’est exprimé au sujet de la situation épidémique actuelle, liée au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Un nouveau pays a dépassé, ce dimanche 15 novembre, le million de cas de contamination par le Coronavirus (Covid-19) confirmés par le gouvernement. … lire la suite

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a insisté, aujourd’hui à Alger, sur « l’impératif » de la vaccination contre la Grippe saisonnière pour les personnes à risque, soulignant la conjoncture sanitaire actuelle liée au Coronavirus, à l’origine d’une « pression » sur les structures de santé publique. … lire la suite

Le chercheur Algérien Salim Bouguermouh a été félicité pour son rôle dans l’équipe de Pfizer qui a travaillé sur le vaccin contre le nouveau Coronavirus. … lire la suite