Coronavirus Algérie : Le Pr Zoubida Zaïdi emportée par le virus

L’Algérie pleure la perte d’une nouvelle victime du corps médical, emportée par le Coronavirus (Covid-19), il s’agit du Professeur Zoubida Zaïdi, médecin spécialiste en épidémiologie à Sétif.

En effet, Professeur Zoubida Zaïdi est décédé ce dimanche, 15 novembre, suite à sa contamination par le Coronavirus (Covid-19).

La regrettée médecin spécialiste en épidémiologie et chercheur à l’Université de Sétif, était considérée comme étant la numéro 1 en termes de recherche scientifique, avec près de 100 articles de recherche et plus de 22 milles participants à travers le monde.

Rédaction d’Algérie 360.