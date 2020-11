Opération marocaine au Sahara Occidental : Le RND et le FLN réagissent

Les partis du RND et du FLN ont dénoncé l’opération militaire marocaine menée ce vendredi, 13 novembre, à El Guerguerat au Sahara Occidental.

Le Maroc a lancé une opération militaire ce vendredi, 13 novembre, dans la zone-tampon d’El Guerguerat, près de la Mauritanie, au Sud-Ouest du Sahara Occidental, en dénonçant les « provocations du Polisario« .

Le parti du Rassemblement national populaire (RND) a dénoncé cette agression qu’il qualifie « de violation des bases juridiques et procédurales de l’accord de cessez-le-feu », mais aussi « d’atteinte au processus de règlement de la cause sahraouie ainsi qu’au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux résolutions et aux décisions onusiennes y afférentes ».

« Il est du devoir juridique de l’ONU d’assumer ses responsabilités pour la mise en œuvre de l’accord du cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties du conflit sahraoui (le Royaume marocain et le front Polisario) », a appelé le RND dans son communiqué.

En effet, le parti a estimé que « l’ONU doit prendre toutes les mesures pour protéger les droits des Sahraouis contre les politiques de répression systématique de l’occupant marocain, lesquelles nous rappellent des crimes commis par les forces marocaines dans le camp de Gdeim Izik ».

Pour sa part, le parti du Front de libération nationale (FLN) a également dénoncé cette agression marocaine « abjecte » et « infâme », et a estimé que cette opération « intervient au moment où les Sahraouis se sentent abandonnés par la communauté internationale, face à l’intransigeance et à la tyrannie du Maroc, soutenu par certaines grandes puissances en tête desquelles la France qui assume une grande partie de responsabilité dans le blocage du processus de règlement politique au Sahara Occidental ».

Le FLN n’a pas manqué de rappeler que « l’armée marocaine a violé l’accord du cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties au conflit dans la région, à travers l’ouverture de plusieurs brèches au niveau du mur des sables », soulignant que « la réplique de l’armée sahraouie présage d’un retour de la confrontation armée entre les deux parties dans la région ».

« Les manœuvres acrobatiques du Maroc pour l’ouverture de consulats dans les territoires occupés, ne changeront rien à la situation. Au contraire, ces actions tournent le Maroc en ridicule au niveau international, car il est inconcevable que des pays ouvrent des consulats dans des régions où il n’y a pas de citoyens », a encore indiqué le FLN.

Rappelons que suite à cette opération marocaine armée, l’Algérie a déploré « vivement » les « graves violations du cessez-le-feu » dans la zone d’El Guerguerat, et a appelé à « la cessation immédiate de ces opérations militaires ».

Rédaction d’Algérie 360.