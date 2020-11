Journée mondiale du diabète : Pr Rachid Malek met en garde contre le Coronavirus

Le Chef de service de médecine interne au CHU de Sétif, le Professeur Rachid Malek, s’est exprimé à l’occasion de la Journée mondiale du diabète.

Intervenant sur les ondes de radio Sétif ce samedi, 14 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Chef de service de médecine interne au CHU de Sétif, le Professeur Rachid Malek, a mis en garde « les personnes atteintes de diabète contre le Coronavirus (Covid-19), qui les cible de façon directe ».

Dans ce même contexte, le Professeur Rachid Malek a révélé que « la majorité des victimes emportées par le virus étaient atteintes de diabète, d’obésité, d’hypertension et souffraient d’une faiblesse immunitaire ».

Le même responsable a fait savoir que « l’hôpital de Sétif, avec ses divers services, est presque saturé de patients, dont une grande majorité atteinte de maladies chroniques ».

« De nombreux patients diabétiques ne venaient pas à l’hôpital avant qu’il ne soit trop tard, et que le virus ait raison d’eux avec la dégradation de leur état de santé », a-t-il regretté.

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Professeur Rachid Malek a donné des conseils aux personnes diabétiques, et qui, selon lui, « présentent 15% des Algériens, soit 15 diabétiques pour chaque 100 personnes ».

« Attention, vous êtes plus susceptible d’être contaminés. Marchez tous les jours pendant au moins 30 minutes, ne vous séparez pas de la bavette et ne vous mêlez pas aux autres », a-t-il rappelé.

Le Professeur Rachid Malek a également a insisté sur la nécessité de la vaccination contre la grippe saisonnière, et a appelé à plus de prudence et de vigilence.

Rédaction d’Algérie 360.