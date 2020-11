France : Trois Algériens condamnés pour avoir cambriolé une magistrate 

Trois (03) jeunes algériens, en situation irrégulière en France, ont été condamnés par le palais de justice de Montauban pour avoir cambriolé le domicile d’une magistrate à Toulouse.

Selon les informations rapportées par le média français La Dépêche, les trois mis en cause sont originaires de la wilaya de Mostaganem, et sont présents sur le sol français de façon irrégulière depuis quatre (04) mois.

Les accusés ont été interpellés par les membres de la brigade anticriminalité (BAC), dimanche soir, pour un cambriolage commis à Toulouse, dans le domicile d’une magistrate du parquet de Toulouse. Ainsi, Yahia, Saïd et Abdelkader ont été jugés en comparution immédiate.

La même source a indiqué que « les trois jeunes algériens se sont introduits dans le domicile de la magistrate vers 3 heures du matin, par le biais d’une porte vitrée laissée ouverte, et ce malgré la présence des propriétaires sur les lieux ».

« C’est son souffle sur mon visage qui m’a réveillé alors qu’il était en train de me voler mon portable dans notre chambre à coucher », a témoigné la magistrate lors de l’audience.

Bouleversé et ému par le témoignage de la victime de ce cambriolage, le procureur a requis une peine de trois (3) ans de prison ferme avec l’interdiction définitive du territoire national français à l’encontre des trois mis en cause.

À l’issue du procès, Yahia, Saïd et Abdelkader ont été condamnés à une peine de six (6) à quinze (15) mois de prison ferme, assortis d’une expulsion du territoire français.

