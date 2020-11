Coronavirus Algérie : Le bilan du corps médical s’alourdit 

L’Algérie continue de faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), et à déplorer plusieurs victimes auprès du personnel de la Santé, et ce au niveau du territoire national.

Selon les informations rapportées par notre confrère El Watan, le bilan du corps médical en Algérie a enregistré, depuis le début de la pandémie du Coronavirus, « plus de 7000 contaminations et 150 décès auprès des professionnels de la santé ».

« Les personnels soignants et les travailleurs de la santé sont classés parmi les groupes à risque face à tous les risques sanitaires et particulièrement à cette épidémie. Il y a effectivement un nombre important de soignants et autres catégories qui sont infectés ces derniers jours », a expliqué le Chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, Docteur Mohamed Yousfi.

En effet, le même responsable a rappelé que « le personnel de la santé fait face à cette situation exceptionnelle depuis neuf (9) mois », soulignant que « le risque de contamination provient aussi bien de l’intérieur des hôpitaux que de l’extérieur ».

« Il ne faut pas oublier que nous sommes confrontés depuis neuf mois à un travail sans relâche et en contact direct avec les patients atteints de Covid. Il est normal que ce personnel, qui n’a pas été remplacé et renforcé durant toute cette période, se trouve aujourd’hui en baisse de vigilance et à tout moment exposé à la contamination. Comme ils sont également exposés à la contamination à l’extérieur de l’hôpital, vu que le virus est actuellement très actif, avec des foyers d’infection importants au sein des familles« , a-t-il encore rajouté.

Dans ce même contexte, le Docteur Mohamed Yousfi a fait savoir que « 15 à 20 % du personnel de l’EPH de Boufarik est infecté par le Coronavirus », indiquant que « parmi les victimes recensées, figurent des médecins généralistes du secteur privé et des hospitalo-universitaires ».

« Nous vivons actuellement une situation intenable. De nombreux collègues sont aujourd’hui touchés et nous payons de notre vie, alors que des gens continuent d’ignorer les mesures les plus élémentaires, notamment le lavage des mains et le port du masque de protection », a-t-il regretté.

Ainsi, le Chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik a rappelé « de l’importance du respect de la distanciation physique pour lutter contre la propagation du virus ».

« Les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours présentent des formes sévères qui nécessitent généralement des évacuations. Ce qui explique l’augmentation du nombre d’hospitalisations en réanimation. Le nombre de décès est aussi plus important que les mois d’avril et mai », a-t-il mis en garde.

En effet, selon la même source, plusieurs médecins affirment que « malgré toutes les précautions prises depuis le début de l’épidémie, des médecins, des infirmiers ou encore des agents continuent d’être contaminés par le virus », selon eux, « cela montre que la contagiosité est très importante et que les personnels perdent en vigilance à cause de l’épuisement professionnel et du stress ».

Rappelons que l’Algérie connait une recrudescence des contaminations ces derniers jours, le dernier bilan des autorités sanitaires a fait état d’un total de 65975 cas de contamination, avec un nouveau record de contaminations quotidiennes qui s’élève à 867 nouveaux cas.

Rédaction d’Algérie 360.