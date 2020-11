Coronavirus Algérie : De nouveaux foyers localisés à Tipaza

La Direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya de Tipaza a annoncé, ce vendredi soir, l’identification de nouveaux foyers du Coronavirus (Covid-19) dans le territoire de la wilaya.

Les nouveaux foyers ont été localisés, selon le communiqué de la DSP de Tipaza, dans les régions de :

Cherchell et de Sidi Ghilas à l’Ouest.

Nador et de Sidi Aamar au Centre.

Bousmail et de Koléa à l’Est.

Face à l’évolution de la situation épidémique, la DSP de Tipaza a appelé les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance, et à veiller au respect strict des mesures préventives pour lutter contre la propagation du virus, notamment le port du masque et le respect de la distanciation physique.

Rappelons que le dernier bilan des autorités sanitaires à fait état d’un total de 65975 cas de contamination, dont 867 nouveaux cas, un nouveau record de contaminations quotidiennes qu’enregistre l’Algérie depuis le début de la pandémie.

Rédaction d’Algérie 360.