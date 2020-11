Coronavirus Algérie : Le SNTE appelle à la fermeture des établissements scolaires

Le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a demandé « la fermeture des établissements scolaires dans le cas ou la situation sanitaire ne s’améliore pas ».

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, 13 novembre, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a soulevé « la situation préoccupante des établissements scolaires à cause de l’impact de l’évolution de la situation sanitaire, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ».

Dans ce même contexte, le communiqué du SNTE n’a pas manqué de pointer du doigt « une contradiction concernant l’application du protocole sanitaire, entre les décisions du Ministère de tutelle et le manque de moyens et de procédures pour la réussite du protocole de santé à tous les niveaux », ainsi que « le faible budget des établissements d’enseignement moyen et secondaire alloué par le Ministère de l’Éducation, et l’absence quasi totale d’intérêt de la commune à parrainer les écoles primaires ».

Entre plusieurs autres problèmes soulevés, le Syndicat s’est également arrêté sur « la difficulté de la mise en œuvre des horaires et des programmes et l’intensité du volume horaire », tout en soulignant « l’épuisement du personnel pédagogique et administratif ».

Ainsi, les signataires du communiqué du SNTE ont appelé « à la fermeture complète et généralisée des établissements scolaires, dans le cas ou la situation sanitaire ne s’améliorait pas, notamment face à la recrudescence des contaminations », et ce « jusqu’à ce que les conditions le permettent ».

