Bengrina s’exprime au sujet de l’opération marocain au Sahara Occidental

Le Président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, s’est exprimé, ce samedi, au sujet de l’opération militaire marocaine menée à El Guerguerat au Sahara Occidental.

En marge d’une conférence de presse animée ce samedi, 14 novembre, à Alger, le Président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a dénoncé « l’agression militaire marocaine menée contre des civils sahraouis ce vendredi, 13 novembre, dans la zone-tampon d’El Guerguerat, près de la Mauritanie, au Sud-Ouest du Sahara Occidental ».

Dans son allocution, le Président du Mouvement El Bina a affirmé « sa solidarité absolue avec le peuple sahraoui, face aux menaces et aux attaques qui le visent ».

Interrogé sur les rumeurs qui stipulent que « l’Algérie est visée à travers cette opération militaire », Bengrina a rappelé que « le Mouvement El Bina soutient le Gouvernement concernant les questions des relations extérieures », soulignant que « tout le peuple algérien connait ses amis de ses ennemies ».

En effet, le Mouvement El Bina « condamne avec force cette agression, qui est une violation du droit international et une menace pour la paix et la sécurité internationales, et une provocation visant à saper le processus de résolution de la cause sahraouie juste, sous la supervision de l’ONU ».

« Nous suivons avec grande inquiétude l’agression militaire perpétrée par des unités de l’armée marocaine contre le peuple sahraoui sans défense dans la région d’El-Guerguerat au Sahara Occidental, sur les frontières avec la Mauritanie », a indiqué le Mouvement dans un communiqué.

Dans ce même contexte, le Mouvement de Bengrina a exhorté l’ONU et le Conseil de sécurité « à assumer leur responsabilité face à cette violation brutale », et ce « en prenant rapidement les mesures qui s’imposent pour éviter une dégradation de la situation dans la région ».

Rédaction d’Algérie 360.