Zeghmati affirme que « l’Algérie est un État souverain et libre d’appliquer la peine de mort »

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé hier que « rien n’empêche l’Algérie, au niveau local ou international, d’appliquer la peine de mort ».

Lors de son intervention devant des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une plénière présidée par M. Slimane Chenine et consacrée à l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le kidnapping, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé que « l’Algérie est un État souverain et libre d’appliquer la peine de mort », rajoutant, dans ce même sens, qu’ « il n’y a aucun empêchement, ni au niveau local, ni au niveau international, d’appliquer la peine capitale, en cas de nécessité », rapporte l’Agence officielle.

En effet, le Ministre Zeghmati a fait savoir que « jusqu’à ce jour, l’Algérie n’a signé et n’a ratifié aucun accord ou convention ou traité internationaux interdisant le recours à la peine capitale, qu’il s’agisse de législation ou d’exécution », soulignant que « la recommandation de l’Assemblée des Nations Unies de 2007, n’est pas contraignante, car elle est une obligation morale et éthique uniquement ».

Dans ce même contexte, le Ministre de la Justice a rappelé de « l’existence d’un débat national et international entre partisans et opposants de l’exécution de la peine de morts et à chaque partie ses arguments ».

Pour leur part, les députés de l’APN ont porté, à travers leurs interventions, « l’impérative application de la peine capitale à l’encontre des auteurs des kidnapping et ce dans le souci de mettre un terme à ce type de crimes », a souligné la même source.

