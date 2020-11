Vaccin Coronavirus : L’OMS salue « la rapidité historique » des recherches 

Le Directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué ce vendredi, 13 novembre, « la rapidité historique » qui a caractérisé les recherches menées pour l’acquisition des vaccins contre le Coronavirus (Covid-19).

Lors de l’Assemblée annuelle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Directeur général de l’Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué « la rapidité historique » des recherches menées dans le cadre de l’acquisition des nouveaux vaccins contre le Coronavirus (Covid-19), rajoutant que « toute avancée scientifique bénéfice à tous les pays ».

« Jamais dans l’histoire, la recherche sur les vaccins n’a progressé aussi rapidement. Nous devons faire preuve de la même urgence et du même esprit d’innovation pour faire en sorte que tous les pays bénéficient de cette avancée scientifique », a fait savoir Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans ce même contexte, le patron de l’OMS a salué « les résultats préliminaires des essais cliniques publiés cette semaine par les laboratoires Pfizer (américain) et BioNTech (allemand) », et a estimé que « l’OMS est encouragée par ces derniers ».

« Il ne fait aucun doute qu’un vaccin sera un outil essentiel pour contrôler la pandémie, et nous sommes encouragés par les résultats préliminaires des essais cliniques publiés cette semaine », a déclaré le DG de l’OMS à la clôture de l’Assemblée.

Rappelons que le bilan de la pandémie du Coronavirus s’alourdit de par le monde, avec plus de 53 millions de contaminations et 1.2 millions de décès, recensés depuis le début de la crise sanitaire, il y a un peu moins d’un an.

Rédaction d’Algérie 360.