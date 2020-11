Tipaza : Une tentative d’émigration clandestine étouffée 

Les services de la Sûreté de la wilaya de Tipaza ont réussi à neutraliser un réseau d’émigration clandestine en mer et à mettre en échec une tentative de traversée illégale.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ont rapporté « la mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine en mer à Aïn Tagourait, daira de Bousmail dans la wilaya de Tipaza ».

Selon la même source, l’opération s’inscrit « dans le cadre des efforts de la DGSN visant à lutter contre le phénomène de l’émigration clandestine », en effet, « huit (8) individus, candidats à l’émigration clandestine, ont été arrêtés, dont un individu suspecté d’avoir organisé cette traversée illégale ».

« L’opération a été menée suite à l’exploitation d’informations faisant état d’un plan pour l’organisation d’une traversée clandestine, depuis l’une des zones forestières surplombant la mer dans la région », détaille le communiqué de la DGSN qui précise que « l’opération a conduit à la saisie de matériels et d’équipements marins destinés à l’utilisation lors de la traversée, dont une embarcation dotée d’un moteur, trois (3) gilets de sauvetage, une boussole, 450 litres d’essence, une somme d’argent en monnaie nationale et en devise et un appareil de géolocalisation GPS ».

« Après parachèvement des procédures de l’enquête, les mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes », conclue la même source.

Rédaction d’Algérie 360.