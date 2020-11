Le photographe Zinedine Zebar emporté par le Coronavirus 

Le célèbre photographe Zinedine Zebar est décédé ce jeudi, 12 novembre, à l’âge de 63 ans, suite à sa contamination par le Coronavirus (Covid-19).

Encore une lourde perte qu’encaisse l’Algérie à cause du Coronavirus ( Covid-19), en effet, il s’agit du célèbre photographe Zinou Zebar, qui a succombé suite à sa contamination, à l’âge de 63 ans.

Le regretté photographe a laissé derrière lui des milliers de clichés qui témoignent de son talent d’artiste. Ses photographies figurent dans des magazines de renommée internationale, à l’instar de Paris-Match, Le Figaro, Le Parisien, Times et bien d’autres.

À travers ses clichés, le défunt avait immortalisé le patrimoine algérien, notamment « Les Phares d’Algérie, Vigies de la côte » publié avec Mohamed Balhi, il a également suivi les travaux de réalisation de la Grand Mosquée d’Alger.

La triste nouvelle du décès de Zinou Zebar a provoqué une mare de réactions sur les réseaux sociaux, particulièrement de la par de ses confrères photographes et journalistes, qui présentent leurs condoléances à sa famille et témoignent de son talent et de ses qualités.

Rédaction d’Algérie 360.