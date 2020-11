Hommage à Mohand Chérif Hannachi, emblématique Président de la JS Kabylie  

À travers cet article, Algérie360 rend hommage à l’emblématique joueur, dirigeant et Président de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, qui nous a quitté ce vendredi, 13 novembre, à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie.

Mohand Chérif Hannachi est né le 2 avril 1950 à Larbaâ Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou. Dès 1969, le regretté entame sa carrière au sein de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) en sa qualité de défenseur, et ce jusqu’en 1983.

Au cours de sa carrière de joueur, il remporte neuf (9) titres, dont six (6) championnats d’Algérie (1973, 1974, 1977, 1980, 1982 et 1983), une (1) coupe d’Algérie en 1977, une (1) coupe d’Afrique des clubs champions en 1981 et une (1) supercoupe de la CAF en 1982.

Entre 1993 et 2017, il préside le club, et pendant ces 24 ans de dévouement, la JSK a remporté plus de dix (10) titres, dont quatre (4) championnats d’Algérie (1995, 2004, 2006 et 2008), deux (2) coupes d’Algérie (1994 et 2011), une (1) coupe d’Afrique des vainqueurs (1995) et trois (3) coupes de la CAF consécutives (2000, 2001 et 2002). Ce long et brillant parcours a fait de lui le Président le plus titré en Algérie, avec 19 titres remportés, et le plus marquant de l’histoire de la JSK.

L’Algérie pleure ce vendredi, 13 novembre, la perte de l’une de ces étoiles sportives, l’emblématique Mohand Chérif Hannachi, qui a été tristement emporté par les suites d’une maladie, à l’âge de 70 ans, à l’hôpital militaire de Ain Naadja, dans la wilaya d’Alger.

L’enterrement du défunt aura lieu demain, samedi, 14 novembre, dans son village natal à Tizi Ouzou, vers les coups de 8 heures du matin.

Le regretté Mohand Chérif Hannachi a laissé son empreinte dans l’histoire du football algérien, et a marqué, à jamais, son club de cœur, la JS Kabylie, auquel il a voué près d’une cinquantaine d’années de sa vie, à la fois en tant que joueur, dirigeant et distingué Président.

Rédaction d’Algérie 360.