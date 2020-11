Ce qu’a dit le Pr Belhocine au sujet de la fermeture des écoles

Le professeur Mohamed Belhocine, Président de la Cellule opérationnelle d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, s’est dit contre la fermeture des écoles, estimant qu’ « il n’est pas question de sacrifier l’éducation d’une génération entière d’élèves ».

Intervenant sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale, le Président de la Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, et également membre du Comité scientifique, Professeur Mohamed Belhocine, a affirmé qu’ « il n’est pas question de sacrifier l’éducation d’une génération entière d’élèves, simplement parce qu’il y a une flambée épidémique ».

En effet, le Professeur Belhocine, qui s’est montré défavorable à l’idée de la fermeture des écoles, a estimé qu’ « il faut continuer à gérer au cas par cas », soulignant que « l’école sera fermée dans le cas ou la situation sanitaire nécessiterait un confinement général dans plusieurs wilayas ».

Selon le membre du Comité scientifique, « l’école doit continuer à dispenser le savoir aux enfants conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui avait exhorté les Gouvernements à laisser les écoles ouvertes en veillant à l’application rigoureuse des mesures de prévention ».

Dans ce même contexte, et s’exprimant sur les critères de fermeture des établissements scolaires, le Président de la Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques a expliqué que « si trois (03) cas surviennent en moins d’une semaine dans une classe, « on ferme la classe » et si plus de trois (03) classes contiennent des contaminations « on ferme l’établissement pour une durée de quinze (15) jours ». Après cela, « on évalue la situation et on reprend » ».

Rappelons que cette déclaration intervient à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire en Algérie, notamment avec la recrudescence des contaminations aux bilans quotidiens de ces derniers jours.

