Recrudescence du Covid-19 : le Pr Bouzid pointe du doigt la campagne référendaire

Les raisons de la recrudescence de l’épidémie du coronavirus en Algérie suscitent moult interrogations. Pour le professeur Kamel Bouzid il s’agit bel et bien de l’autorisation des meetings pour la campagne référendaire.

Dans un entretien accordé au site spécialisé « esseha.com », le chef du service oncologie du centre Pierre et Marie Curie du CHU Mustapha d’Alger a d’abord tenu à souligner que « la situation paraissait relativement maîtrisée en juillet-août-septembre », où les bilans affichaient seulement « 250-200 nouveaux cas et de 7 à 10 décès par jour ».

Le pic des contaminations est dû, selon le professeur, à la campagne pour le référendum constitutionnel du 1er novembre, assurant qu’il s’agit de son point de vue. « C’est mon point de vue et je ne pense pas que je me trompe », a-t-il, en effet, souligné.

« De manière totalement irresponsable, les walis ont donné des autorisations de meeting pour la campagne de sensibilisation au référendum du 7 au 28 octobre », a-t-il précisé. Estimant que « ces meetings n’auraient jamais dû être autorisés ».

Le professeur a fait remarquer que lors de cette campagne, « on a vu sur les différentes télévisions des salles où il y avait entre 600 et 1000 personnes sans port de bavette et sans distanciation physique. Donc maintenant, dans la première semaine qui suit cette farce, on paye ».

D’un autre angle, le Pr Bouzidi affirme que cette recrudescence ne signifie pas une seconde vague. « Ce n’est pas une deuxième vague contrairement à ce qui s’est dit, mais la poursuite de la pandémie qui a commencé en mars », a-t-il affirmé.

Rappelons que la campagne de sensibilisation pour le référendum sur la nouvelle constitution du 1er novembre a eu lieu du 7 au 28 octobre dernier. Il convient également de rappeler, qu’au bilan officiel d’hier mercredi, 811 nouveaux cas ont été enregistrés en Algérie. Le total est désormais passé à 64.257 cas de contaminations.

Merzouk.A