Le MSP met en garde contre « les agissements suspects de certains ministres »

Le mouvement pour la société et la paix MSP a mis en garde, ce jeudi dans un communiqué, contre « les agissements suspects » de certains ministres de l’actuel gouvernement, qui ne travaillent pas au profit de l’État et de la société.

À l’issue de la réunion ordinaire de son bureau exécutif, le parti de Abderrazak Makri a mis en garde contre « les attitudes suspectes de certains ministres qui œuvrent au profit de groupes d’intérêts, et pas au profit de l’État et de la société ».

Selon le parti, « le fait d’accorder le monopole capitaliste à seulement certaines entreprises, pour redynamiser l’économie déjà en ruine, est un acte suspect et non patriotique », ajoutant que « ce modèle néolibéral a décimé l’économie de nombreux pays, et n’a fait qu’élargir le cercle de la pauvreté ».

Concernant le référendum constitutionnel, le MSP a appelé le Conseil constitutionnel à « prendre en considération le véritable avis des Algériens sur la constitution », et « d’accepter le fait que cette dernière ne jouit d’aucune considération populaire ».

Dans un autre contexte, le parti de Makri a vivement critiqué la visite du ministre de l’Intérieur français Gerald Darmanin au cimetière Saint-Eugène de Bologhine, à Alger pour se recueillir à la mémoire des soldats tombés pour la France. Selon le MSP, « ces actes portent atteinte aux sentiments des Algériens ».

Le parti n’a pas manqué d’aborder la maladie du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, tout en lui « souhaitant un prompt rétablissement et le retour proche au pays ». Il a dans ce sens considéré que la transparence des autorités quant à ce sujet permettra « d’éviter la prolifération des rumeurs qui peuvent nuire à la situation, et à l’image du président lui-même ».

Merzouk.A