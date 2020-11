L’Algérie domine le Zimbabwe et préserve son invincibilité

L’équipe nationale de football a largement dominé le Zimbabwe, ce jeudi soir, (3-1) au stade olympique du 5-juillet d’Alger pour le compte de la 3e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Avec la victoire d’aujourd’hui, l’Algérie s’est offert un nouveau record. En effet, les champions d’Afrique sont désormais invaincus depuis 21 matchs consécutifs toutes compétitions confondues.

Les joueurs de Djamel Belmadi ont ouvert le score par l’entremise de Baghdad Bounedjah (30′) avant que Sofiane Feghouli ajoute le deuxième but de l’EN suite à un joli centre de Riyad Mahrez.

Et enfin le troisième but à 66ᵉ minutes de jeu. Mahrez s’est infiltré dans la surface adverse, avant de tromper le portier du Zimbabwe et inscrire son 17ᵉ but en sélection avant que Kadewere réduit le score pour le Zimbabwe à la 78ᵉ minutes.

Rédaction d’Algerie360