Fermeture des écoles à cause du Covid-19 : des spécialistes de la santé se disent contre

Face à la recrudescence de l’épidémie du coronavirus, les appels à la fermeture des établissements scolaires se multiplient. Or, de l’avis des spécialistes de la santé, il n’en est pas question de sacrifier l’année scolaire.

Plusieurs syndicats de l’éducation ont appelé à revoir la décision de la reprise des cours dans les établissements scolaires afin, selon eux, de protéger les élèves et les personnels de l’éducation. Des appels auxquels ont répondu des spécialistes de la santé.

Pour le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche, le professeur Mustapha Khiati, ces appels ne font que déstabiliser les écoles, les enseignants et les élèves.

Dans une déclaration au quotidien arabophone Echourok, le Professeur affirme « qu’aucun pays à travers le monde n’a fermé ses écoles, malgré le hausse des contaminations au coronavirus, avoisinant dans certains cas les 50 000 cas par jour ».

Il a en effet déclaré : « laissez les élèves poursuivre leur scolarité, ils n’ont rien avoir avec la propagation de l’épidémie ». Il souligne dans ce sens que les cas de Covid-19 signalés dans les établissements scolaires sont pour la plupart auprès des enseignants ou des personnels.

Il préconise toutefois, de renforcer les mesures préventives dans les écoles au lieu d’appeler à les fermer carrément, d’autant que « les contaminations parmi les élèves, notamment du primaire, sont tout à fait moindres », selon le Pr Mustapha Khiati.

Pour le membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, le Pr Mohamed Belhocine, « il n’est pas question de maintenir l’école fermée toute une année ». Dans une déclaration au site d’information TSA, il estime que malgré que « l’épidémie Covid-19 peut se manifester à travers des cas dans les établissements scolaires il faut gérer la situation au cas par cas ».

Le spécialiste avance la thèse du volet pédagogique. Il souligne que « les dégâts sociaux et culturels qui provoqueraient une fermeture indéfinie et générale des écoles dans les pays sont bien plus graves à gérer que d’apprendre à vivre avec la Covid-19 et à gérer les cas qui pourraient survenir dans les écoles ».

Tout en avouant que la gestion de l’épidémie dans les écoles est assez compliquée, le Pr Belhocine affirme qu’il « n’est pas question de sacrifier l’éducation de générations entières simplement parce qu’il peut y avoir des flambées épidémiques ».

Merzouk.A