Equipe nationale : La FAF dévoile le nouveau maillot des verts

La sélection Algérienne vient de dévoiler le nouveau maillot domicile qu’elle portera lors des prochaines confrontations et compétitions, un nouveau maillot doté de la technologie Prime Blue.

L’équipementier de l’Algérie « Adidas », profite de la trêve internationale et des prochains matches des fennecs, notamment celui de ce soir le 12 novembre 2020 contre le Zimbabwe, à l’occasion du match de qualification de la CAF disputé au stade 5 juillet 1962 à Alger, pour présenter les nouveaux maillots des guerriers du désert, ces derniers les porteront notamment lors de la prochaine coupe d’Afrique, et toutes les compétitions continentales et internationales.

» La conception du maillot présente un nouveau design de col, avec un graphisme semi brillant d’inspiration écologique. Les motifs de style ‘’camouflage’’ imitent l’eau en mouvement. La technologie AEROREADY permettra aux joueurs et aux fans de se sentir toujours à l’aise, prêts et au sec, grâce à sa capacité d’absorption de l’humidité. Le maillot comprend également des inserts en maille hexagonale sur les panneaux latéraux améliorant la resprirabilité et mettant en valeur la nouvelle silhouette », lit-on dans le communiqué de la FAF.



Ch.LAIB