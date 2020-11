De la viande de « mauvaise qualité » importée de France

Une alerte a été lancée par des associations françaises concernant le sort de dizaines de milliers d’animaux importés de France vers les pays du Maghreb, dont l’Algérie.

Un reportage de France Info diffusé ce jeudi 12 novembre a relayé des images inédites qui démontrent le calvaire vécu par des dizaines de milliers d’animaux nés en France et vendus vivants pour être abattus au pays du Maghreb, notamment l’Algérie et le Proche-Orient.

« C’était un défilé constant de camions qui arrivent du matin au soir et qui remplissent les cargos de plusieurs étages avec des animaux, des bovins et beaucoup d’ovins aussi, des moutons », a affirmé Adeline Colonat de l’association Welfarm, qui a assisté à ces déchargements dans le port de Carthagène en Espagne, en plein mois de juillet et août.

« Les animaux naissent en France dans des élevages intensifs ou de petite taille. Ensuite, ils vont passer par des centres de rassemblement où les animaux sont regroupés en fonction de leur taille et poids. Ils sont par la suite transportés par camion jusqu’au port de Sète ou alors de Carthagène ou de Tarragone », a affirmé Adeline Colonat.

Par ailleurs, selon l’ONG Welfarm, les animaux mâles dont la viande n’est pas désirée sur les marché français « montent dans des cargos qui peuvent compter jusqu’à 3000 animaux où ils vont subir un trajet de plusieurs jours. De Sète vers l’Algérie, ça va être deux ou trois jours. Pour aller au Liban ça peut aller jusqu’à quinze jours en fonction des conditions météorologiques ». Ainsi, le bétail est exporté aux pays du pourtour méditerranéen, dont l’Algérie.

Les images filmées par les associations au port de Carthagène montrent, en outre, d’insoutenables scènes de maltraitance animale, avec des bovins roués de coups et recevant des décharges électrique pour les faire avancer.

Rédaction d’Algérie360.