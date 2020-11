Coronavirus : Le confinement prolongé en France

Frappée par la deuxième vague de Coronavirus (Covid-19), la France prolonge son « confinement généralisé », d’après ce qu’a annoncé le premier ministre français, Jean Castex, ce jeudi soir.

Lors d’une conférence de presse, Jean Castex a annoncé le prolongement du confinement généralisé de l’ensemble de la population pour 15 jours supplémentaires.

« Les règles en vigueur autour du confinement demeureront inchangées au moins pour les 15 prochains jours », a fait savoir le premier ministre français, précisant que « les commerces fermés au titre du reconfinement le resteront encore pour 15 jours supplémentaires ».

« Nous devons continuer à apporter un soutien économique massif à tous les commerces qui ont été contraints de fermés », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la France avait déjà été confinée pendant 55 jours, du 17 mars au 11 mai, avec de sévères restrictions de déplacements et une fermeture des établissements scolaires, des commerces non essentiels et des frontières.

