Coronavirus Algérie : Tizi Ouzou confrontée à une recrudescence de l’épidémie

La multiplication du nombre de cas de Covid-19 à Tizi Ouzou est très alarmante, le chiffre de patients hospitalisés pour des infections dues à la Covid-19 a énormément augmenté dans les hôpitaux de la wilaya et à ce rythme la capacité du système sanitaire sera bientôt surpassée.

Le directeur de la santé publique de la wilaya, Mohamed Mokhtari a affirmé, pour notre confrère de « liberté » que le taux d’occupation des lits dédiés à la prise en charge des patients contaminés par ce virus a déjà atteint 60 % dans la wilaya de Tizi Ouzou, « À l’instar des autres wilayas du pays, il y a une recrudescence de la pandémie depuis la mi-octobre. Ce qui donne un taux d’occupation de 60 % des 513 lits d’hospitalisation dédiés à la Covid-19 durant la première phase », a-t-il déclaré.

Évoquant, la prise en charge des patients atteints du Covid-19 et qui sont en réanimation, le nouveau Directeur de la santé de la wilaya a affirmé que taux d’occupation de lits se situe entre 40 et 50 %.

Mohamed Mokhtari, tout en appelant à la prudence et à une multiplication des tests, tient à rassurer la population de Tizi Ouzou en faisant miroiter un nouveau plan d’action basé sur l’intensification de la sensibilisation et des enquêtes épidémiologiques, ainsi que la réactivation des cellules de crises locales et l’augmentation des capacités d’hospitalisation, « La wilaya de Tizi Ouzou a la chance d’avoir un potentiel en structures et en compétences humaines qui permet de dire que la situation n’est pas inquiétante en termes d’hospitalisation des patients, la situation est maitrisable », a-t-il conclu.

Pour rappel, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus (Covid-19) a atteint mercredi un total de 811 cas et 16 décès en 24 heures à travers le territoire national, des chiffres inégalés depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, en mars dernier.

Ch.LAIB