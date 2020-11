Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 12 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 851 nouvelles contaminations au Covid-19 et 18 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 65108, celui des décès à 2111, alors que le total des patients guéris passe à 43377.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 12 novembre :

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s’est entretenu, ce jeudi 12 novembre, avec l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev. … lire la suite

L’équipe nationale de football a largement dominé le Zimbabwe, ce jeudi soir, (3-1) au stade olympique du 5-juillet d’Alger pour le compte de la 3e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. … lire la suite

L’ancien chef du gouvernement marocain, Abdelilah Benkirane, s’est exprimé sur les relations entre l’Algérie et le Maroc. … lire la suite

Le président du Conseil constitutionnel Kamel Fenniche a annoncé, ce jeudi 12 novembre, les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution. … lire la suite

Frappée par la deuxième vague de Coronavirus (Covid-19), la France prolonge son « confinement généralisé », d’après ce qu’a annoncé le premier ministre français, Jean Castex, ce jeudi soir. … lire la suite

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du covid-19, Dr Djamel Fourar a fait savoir, ce jeudi 12 novembre, que 30 wilayas du pays ont enregistré de nouvelles contaminations au coronavirus. … lire la suite

L’Algérie a enregistré durant les dernière 24 heures 851 nouvelles contamination au coronavirus, 18 décès et 397 nouvelles guérisons selon le bilan présenté ce jeudi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

L’Algérie fait partie des destinations prévues par la compagnie aérienne Qatar Airways, suite à la reprise de ses vols. … lire la suite

L’Algérie vient de battre son record de contaminations quotidiennes au coronavirus, avec 851 nouveaux cas en vingt-quatre heures, a annoncé jeudi 12 novembre à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

Plus de deux mille citoyens ont été pénalisés par des amendes de 10.000 dinars pour non-respect du dispositif préventif mis en place par les autorités, et pour non-port de la bavette. … lire la suite

Le Ministère des Affaires Étrangères Algérien a réagi aujourd’hui à l’attaque à l’explosif survenue mercredi le 11 novembre, lors d’une cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 1918, au cimetière non-musulman de Jeddah, dans l’ouest de l’Arabie saoudite, et qui a fait au moins deux blessés. … lire la suite

L’ambassade de l’Arabie saoudite à la Haye, aux Pays-Bas a été la cible de plusieurs coups de feu, sans pour autant avoir fait des blessés. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout s’est poursuivi, hier mercredi, par les plaidoiries de la défense. Les avocats plaident toujours l’innocence des membres de la famille Tahkout. … lire la suite

Un réseau de trafic de faux billets de banque a été neutralisé et 147 coupures de faux billets de banque de 2.000 dinars ont été saisis. … lire la suite

Le mouvement pour la société et la paix MSP a mis en garde, ce jeudi dans un communiqué, contre « les agissements suspects » de certains ministres de l’actuel gouvernement, qui ne travaillent pas au profit de l’État et de la société. … lire la suite

La sélection Algérienne vient de dévoiler le nouveau maillot domicile qu’elle portera lors des prochaines confrontations et compétitions, un nouveau maillot doté de la technologie Prime Blue. … lire la suite

Une alerte a été lancée par des associations françaises concernant le sort de dizaines de milliers d’animaux importés de France vers les pays du Maghreb, dont l’Algérie. … lire la suite

Les établissements scolaires de la wilaya de Aïn Témouchent sont apparemment devenus des foyers épidémiques, après l’apparition de quelques cas contaminés au sein du personnel éducatif. … lire la suite

Les étudiants originaires des pays du Maghreb, notamment les Algériens et les Marocains occupent la tête du classement des étudiants étrangers inscrits en France. … lire la suite

Les services de la wilaya de Jijel ont annoncé, ce jeudi, de nouvelles mesures concernant les personnes atteintes ou suspectées du Covid-19, tout en mettant en garde les contrevenants. … lire la suite

La multiplication du nombre de cas de Covid-19 à Tizi Ouzou est très alarmante, le chiffre de patients hospitalisés pour des infections dues à la Covid-19 a énormément augmenté dans les hôpitaux de la wilaya et à ce rythme la capacité du système sanitaire sera bientôt surpassée. … lire la suite

Les raisons de la recrudescence de l’épidémie du coronavirus en Algérie suscitent moult interrogations. Pour le professeur Kamel Bouzid il s’agit bel et bien de l’autorisation des meetings pour la campagne référendaire. … lire la suite

La compagnie aérienne nationale Air Algérie fait face à une situation « chaotique » en vue de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Covid-19. … lire la suite

Après près de deux mois du dépôt du premier dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité automobile en Algérie, le ministère de l’Industrie a annoncé la création du comité technique chargé de l’examen et du suivi des dossiers. … lire la suite

La France et l’Allemagne ont appelé l’Union Européenne à réformer la libre circulation et la gestion des frontières Schengen. … lire la suite

Face à la recrudescence de l’épidémie du coronavirus, les appels à la fermeture des établissements scolaires se multiplient. Or, de l’avis des spécialistes de la santé, il n’en est pas question de sacrifier l’année scolaire. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a effectué, mercredi, une visite aux éléments de la sélection nationale de football au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), siège de leur stage, en vue de les encourager à la veille de leur rencontre (aller) contre l’équipe zimbabwéenne pour le compte des 3ème et 4ème journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun. … lire la suite

L’équipe nationale d’Algérie jouera contre le Zimbabwe au stade du 5 juillet le 12 novembre 2020 à 20:00. Ce match de l’équipe nationale sera diffusé sur plusieurs chaines, comptant pour la 3e journée des Qualifications pour la CAN 2022 au Cameroun. le match Algérie – Zimbabwe sera diffusé en direct sur les chaînes suivantes. Regarder le rencontre Algérie – Zimbabwe et les autres matches de la 3e journée des éliminatoires à la CAN 2021 sur Bein sport. ENTV terrestre BeinSports France 2 HD BeinSports Mena 7 HD Le programme tv des rencontres de la troisième journée sur Bein Sport France … lire la suite