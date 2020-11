Retard du dépistage PCR, tests antigéniques… Les explications du DR Fawzi Derrar

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar a annoncé l’acquisition, cette semaine, d’un matériel pour les tests antigènes ce qui permettra aux laboratoires et hôpitaux de répondre au nombre des cas et d’obtenir les résultats des tests en temps réel.

Dans son intervention lors d’une émission sur les plateaux de « Echorouk », le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar a déclaré qu’il y a plus de problème de retard du dépistage, notamment dans les cas urgents et les cas de décès, affirmant que les laboratoires possèdent des tests PCR spéciales pour dépister ces cas urgents.

À cet égard, le même responsable a révélé que l’Algérie a trouvé un accord avec certains pays pour la réception prochaine dans les jours à venir d’un premier lot de tests antigènes rapides permettant de dépister « directement » et « rapidement » le Coronavirus, précisant toutefois, que le dépistage avec les tests antigéniques se fera en dehors de l’institut et des laboratoires. et que le Comité d’experts vise à élargir et d’uniformiser l’accès à ce type de dépistage, à travers l’ensemble du territoire national.

Rédaction d’Algérie360