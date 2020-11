Pétrole : Les prix en forte hausse, propulsés par l’espoir d’un vaccin Covid-19

Les prix du pétrole ont enregistré une forte hausse mardi et ce mercredi matin, propulsés par les espoirs autour d’un vaccin contre le Covid-19 et une intervention possible de l’Opep+.

À la clôture d’hier mardi, le baril de Brent de la mer du nord pour livraison en janvier a gagné 2,3% pour finir à 43 dollars. À New York, le baril américain de WTI pour décembre est monté de 2,7% pour s’installer à 41,36 dollars.

Les prix ont poursuivi leur hausse ce mercredi matin. Le baril du Brent a atteint les 44,56 dollars et le baril américains du WTI 42,32 dollars.

Rappelons que le Brent avait engrangé 7,5% soit sa plus forte hausse depuis juin, tandis que le WTI a monté de 8,5% (depuis mai). Cela est intervenu après l’annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que le vaccin développé avec l’allemand BioNTech contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus.

La hausse des prix a été également soutenue par la perspective d’un possible ajustement des coupes de production du brut des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés, via l’accord Opep+.

Rédaction d’Algerie360