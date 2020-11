La Guerre d’Algérie censurée au montage du documentaire « De Gaulle, l’Éclat et le Secret »

Lors du montage du dernier documentaire dédié au général français Charles De Gaulle, de nombreux passages importants sur la Guerre d’Algérie ont été censurés.

Selon la presse française, un documentaire intitulé « De Gaulle, l’Éclat et le Secret », en hommage au Général Charles De Gaulle a été écourté et censuré de plusieurs passages importants qui évoque la Guerre d’Algérie. Le documentaire de six épisodes qui relate tout le parcours du général de Gaulle, réalisé par François Velle, a suscité la désolation de la presse française.

« La question Algérienne est évacuée en un montage dont le principe a été emprunté au sketch des Monty Python dans lequel les participants à un concours devaient résumer La Recherche du temps perdu en moins de quinze secondes, et celle de l’Afrique subsaharienne a été résolument ignorée », a indiqué le journal Le Monde.

Rédaction d’Algérie360.