Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 11 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 811 nouvelles contaminations au Covid-19 et 16 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 64257, celui des décès à 2093, alors que le total des patients guéris passe à 42.980.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 11 novembre :

La ville d'El Harrouch, relevant de la wilaya de Skikda, a été secouée, lundi soir, par un crime « crapuleux » d'une veuve.

La chanteuse algérienne Fella Ababsa a félicité le démocrate Joe Biden pour sa victoire aux élections américaines à sa façon.

Le procès de l'homme d'affaires Abdelmoumène Khalifa s'est poursuivi, ce mercredi 11 novembre, au Tribunal criminel près la Cour de justice de Blida.

Depuis plusieurs jours, les contaminations au coronavirus (Covid-19) ne cessent d'augmenter en Algérie, atteignant, ce mercredi 11 novembre, un nouveau record de 811 nouveaux cas en 24 heures.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, ce mercredi 11 novembre, une réunion du Gouvernement par visioconférence.

L'avocat des plaignants, Me Djedi a fait une surprenante révélation au procès de l'affaire du quotidien El Watan, poursuivi en justice par les deux fils du défunt Ahmed Gaïd Salah.

Notre pays voisin, le Maroc, s'apprête à lancer une « opération massive » de vaccination contre le coronavirus (Covid-19).

Le comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus a annoncé ce mardi 811 nouveaux cas de contamination, 16 décès et 354 guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Le moudjahid et chef historique de la wilaya une, Tahar Zebiri est actuellement hospitalisé à la clinique les Glycines de la Sûreté nationale à El Biar sur les hauteurs d'Alger.

Le vaccin russe contre le Covid-19, développé par l'institut de recherche Gamaleïa « Spoutnik-V » a été déclaré efficace à 92%.

Le bilan des contaminations au Coronavirus (Covid-19) en Algérie a enregistré au cours des dernières 24 heures une nouvelle hausse record, le Comité du suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 811 nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 11 novembre.

La chambre d'accusation de la Cour d'Alger a rejeté la demande de liberté provisoire du détenu et homme politique Rachid Nekkaz après l'étude du dossier, aujourd'hui le 11 novembre 2020, après 11 mois de détention.

Lors du montage du dernier documentaire dédié au général français Charles De Gaulle, de nombreux passages importants sur la Guerre d'Algérie ont été censurés.

L'acquisition de l'Algérie du vaccin contre le Covid-19 obéirait à un processus qui serait appliqué à l'ensemble des vaccins.

L'Algérie enregistre ces derniers jours une forte recrudescence de l'épidémie du coronavirus. Le virus a également touché plusieurs hauts responsables du gouvernement, dont le chef de l'État lui-même.

Le tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, a rendu aujourd'hui le 11 novembre, son réquisitoire dans l'affaire Khalifa Bank, après avoir auditionné tous les accusés et des témoins dans ce procès.

La chambre pénale de la Cour d'Alger a décidé, aujourd'hui mercredi, de reporter au 2 décembre prochain le procès en appel dans l'affaire des frères Kouninef.

Lors des débats préliminaires autour du projet de loi des finances PLF 2021, des députés de l'assemblée populaire nationale APN ont vivement critiqué les choix de l'exécutif et ont même demandé un remaniement ministériel.

Un septuagénaire a été condamné à 20 ans de prison ferme par le tribunal d'Oum El Bouaghi pour avoir commis un féminicide en tuant son épouse.

La taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions (essence et gasoil) à chaque sortie aux frontières du pays, prévue dans le projet de loi des finances PLF 2021 a été révisée.

Le Procureur général du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, a requis la perpétuité contre le principal accusé Abdelmoumène Khalifa.

Une journaliste Algérienne a eu un malaise après avoir été victime de harcèlement et de chantage sur les réseaux sociaux.

Le tribunal criminel de Dar El Beidha, dans la wilaya d'Alger a prononcé aujourd'hui une peine de 7 ans de prison ferme contre Ali Zendjabil poursuivi pour avoir fourni des informations et d'espionnage au profit d'un pays étranger au détriment de l'Algérie, rapporte » Ennaharonline ».

Le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout s'est poursuivi hier mardi à la Cour d'Alger avec les plaidoiries des avocats de la défense. Ces derniers ont évoqué l'implication de deux anciens généraux.

De nouvelles restrictions de voyages imposées par la France sont entrées en vigueur ce mercredi 11 novembre.

Le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Fawzi Derrar a annoncé l'acquisition, cette semaine, d'un matériel pour les tests antigènes ce qui permettra aux laboratoires et hôpitaux de répondre au nombre des cas et d'obtenir les résultats des tests en temps réel.

Après les dernières annonces concernant l'efficacité du vaccin anti-Covid-19, et face à la recrudescence des contaminations, quelles sont les manœuvres de l'Algérie pour l'acquisition de ce vaccin ?

Un vol de la compagnie Air Algérie sera opéré ce mercredi 11 novembre au départ d'Algérie vers la capitale indienne New Delhi.

Les prix du pétrole ont enregistré une forte hausse mardi et ce mercredi matin, propulsés par les espoirs autour d'un vaccin contre le Covid-19 et une intervention possible de l'Opep+.

Le Premier ministre de Bahreïn Khalifa ben Salmane Al Khalifa est décédé aujourd'hui le 11 novembre à l'Age de 84 ans.