France : Des parlementaires du RN critiquent « l’hommage de Darmanin aux martyrs du FLN »

Lors de sa visite effectuée en Algérie, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a rendu un hommage aux martyrs de la révolution, en déposant une gerbe devant le Mémorial du Martyr. Cette démarche ne semble pas être au gout du Rassemblement national RN.

Les réactions de parlementaire du Rassemblement national n’ont pas tardé à tomber. Le député Rassemblement National du Gard Nicolas Meizonnet a écrit sur son compte tweeter : « Déshonneur ! (…) Adepte de la repentance à tout prix, ce gouvernement n’aime pas la France et son histoire ! ».

Toujours dans la même ligne, Stéphane Ravier, sénateur RN de Marseille « ce monument n’est dédié qu’aux morts du FLN et des terroristes algériens. À ceux qui ont assassiné des civils, violé des femmes, supplicié des enfants, qui n’avaient qu’un seul tort : être Français. Vous insultez nos morts, qui sont, eux, les véritables martyrs de la barbarie FLN ».

Rappelons que le ministre français avait effectué une visite de travail à Alger le samedi et dimanche derniers. À l’issue de sa rencontre avec son homologue algérien, il a déclaré que « le président de la République française est très attaché à la relation entre la France et l’Algérie, entre nos deux États et nos deux peuples ».

Quelques jours avant sa visite, Gérald Darmanin a évoqué, encore une fois, ses origines algériennes ; petit-fils d’un ancien tirailleur algérien, Moussa Ouakid. « C’est la première fois qu’un ministre de l’Intérieur est petit-fils d’Algérien, ça n’est quand même pas rien », avait-il indiqué.

Merzouk.A