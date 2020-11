Espagne : Un Algérien condamné à trois ans et demi de prison pour avoir menacé des policiers

Un Algérien de 38 ans a été condamné à trois ans et demi de prison par un tribunal de Saragosse, en Espagne, pour avoir menacé des policiers avec une machette de 43 cm.

Selon les informations relayées par le journal espagnol Heraldo.es ce mardi 10 novembre, un ressortissant Algérien a été condamné par le tribunal de Saragosse, en Espagne, à trois ans et demi de prison pour avoir menacé des agents de police à l’aide d’une machette de 43 cm. Ainsi, cette affaire remontre au mois de juin 2019, et l’Algérien était impliqué dans une rixe avec plusieurs autres individus s’échangeant les coups et les projectiles.

Lors des faits, les policiers étaient arrivés sur les lieux de l’incident et ont demandé au mis en cause de s’arrêter. Ce dernier sort alors une machette de 43 cm qu’il cachait derrière son dos et commence à crier « Je vais vous tuer », a détaillé la même source.

L’individu s’est dirigé vers l’un des policiers et a commencé à agiter sa machette de sa main droite. Les policiers ont alors réagi en lui tirant dessus au niveau des genoux. Tombé par terre, l’Algérien est maîtrisé par les policiers et interpellé.

Le magistrat a ainsi considéré que les menaces proférées par l’Algérien ne suffisaient pas pour prouver son intention de tuer, tandis que les policiers avaient déclaré dans leurs dépositions que l’accusé avait l’intention de les blesser.

Par ailleurs, le parquet a retenu « l’atteinte à l’autorité » comme accusation. En vue de la situation sanitaire exceptionnelle, les magistrats ont refusé de remplacer la peine de prison par une décision d’expulsion vers l’Algérie, a indiqué la même source.

Rédaction d’Algérie360.