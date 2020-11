Coronavirus Algérie : L’UNPE demande la fermeture des écoles

L’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) a lancé, ce mardi 10 novembre, un appel au premier ministre Abdelaziz Djerad dans lequel elle a appelé à la fermeture des écoles.

En effet, l’UNPE a appelé les autorités à procéder à la fermeture des écoles pour une durée de 15 jours en raison de l’augmentation record des cas de coronavirus (Covid-19) ces derniers jours.

« Après avoir soutenu en tant qu’Union nationale des parents des élèves la rentrée scolaire décidée par le ministère de l’Éducation nationale en concertation avec les partenaires sociaux », lit-on dans le communiqué de l’UNPE.

« Et au vu de l’augmentation des cas de contaminations par la Covid-19, nous demandons au Premier ministre de fermer les écoles pour une durée de 15 jours, afin de permettre au ministère de l’Éducation nationale et à la communauté de l’éducation de travailler à assurer tous les moyens pour l’application du protocole sanitaire et combler les manques observés lors de la rentrée scolaire courante », a ajouté la même source.

Rappelons que depuis la rentrée scolaire, plusieurs écoles primaires ont fermées au niveau de plusieurs wilayas, suite à la découverte de cas suspects de coronavirus. À noter que l’Algérie a enregistré aujourd’hui 753 nouveaux cas, 301 guérisons et 15 décès au coronavirus (Covid-19).

