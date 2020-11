Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 10 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 753 nouvelles contaminations au Covid-19 et 15 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 63446, celui des décès à 2077, alors que le total des patients guéris passe à 42626.

Voici les principaux événements de journée du mardi 10 novembre :

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Conférences régionales a annoncé, ce mardi 10 novembre, l’organisation d’un vol spécial Madrid-Alger. … lire la suite

Les services de la wilaya d’Alger, ont réagi, ce mardi soir, à la vidéo montrant agents communaux détruire des bancs publics dans la commune d’El Biar. … lire la suite

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a effectué, dimanche dernier, une visite de travail en Algérie durant laquelle il a rencontré plusieurs membres du gouvernement. … lire la suite

Les Émirats arabes unis ont annoncé, ce mardi 10 novembre, une révision majeure des lois islamiques qui régissent le pays. … lire la suite

Le ministre de la Santé britannique Matt Hancock a annoncé, ce mardi 10 novembre, la date de déploiement du vaccin contre le coronavirus (Covid-19) dans son pays. … lire la suite

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a fait savoir, hier lundi, que les joueurs de l’EN veulent battre le record d’invincibilité des Égyptiens. … lire la suite

L’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) a lancé, ce mardi 10 novembre, un appel au premier ministre Abdelaziz Djerad dans lequel elle a appelé à la fermeture des écoles. … lire la suite

L’Algérie a enregistré 753 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 301 guérison et 15 décès au dernier bilan établi sur les dernières 24 heures, présenté ce mardi par le comité scientifique de suivi de l’épidémie. … lire la suite

Un sans-papiers Algérien a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement une mineure handicapée. … lire la suite

Un homme soupçonné d’être lié au départ de l’incendie dans la wilaya de Tipaza a été arrêté aujourd’hui le 10 novembre. … lire la suite

Un Algérien de 38 ans a été condamné à trois ans et demi de prison par un tribunal de Saragosse, en Espagne, pour avoir menacé des policiers avec une machette de 43 cm. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus (Covid-19) en Algérie a enregistré au cours des dernières 24 heures une un record, le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 752 nouveaux sujets infectés, en ce mardi 10 novembre. … lire la suite

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahme, a présenté mardi le projet de loi de finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021) devant l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière. … lire la suite

Le corps d’un sexagénaire a été retrouvé pendu à son domicile dans la localité de Bir El-Ater, dans la wilaya de Tebessa. … lire la suite

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé ce mardi dans un communiqué la suspension de la prière du vendredi dans la Grande Mosquée d’Alger. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation Tunisien a révélé que le nombre total de personnes infectées par le nouveau coronavirus dans les établissements scolaires à travers tout le territoire tunisien a atteint 1.907 depuis le 15 septembre et jusqu’au dimanche 8 novembre. … lire la suite

Le procès de l’affaire Khalifa Bank se poursuit mardi au tribunal criminel près la Cour de Blida avec l’audition des parties civiles et des témoins dans cette affaire. Aboudjerra Soltani a comparu en tant que témoins, en sa qualité d’ancien ministre de travail en 2000. … lire la suite

Le procureur prés le tribunal de Tizi Ouzou a requis aujourd’hui le 10 novembre, 5 ans de prison ferme contre 13 détenus et manifestants de la wilaya de Tizi Ouzou. … lire la suite

Plus de 200 hospitalisations liées à la contraction du virus Covid-19 ont été recensées au niveau des services de réanimation et des soins intensifs à travers les EPH de la wilaya de Médéa. … lire la suite

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tipasa a annoncé ce mardi dans un communiqué, l’apparition de sept nouveaux foyers de l’épidémie du coronavirus à travers le territoire de la wilaya. … lire la suite

Il y a 19 ans, jour par jour, le 10 novembre 2001, de dévastatrices inondations alimentées par un violent orage ont dévalées, en flots puissants et continus, des hauteurs du quartier de Bab El Oued dans la capitale Alger, tout le long de la route du Frais Vallon, emportant sur leurs passagers des centaines de véhicules et se soldant par la mort de plus d’un millier de personnes et de dizaines de disparus. … lire la suite

Les retraités Algériens qui touchent leur pension en France vont pouvoir continuer de bénéficier de cette pension figée à cause d’un législation rigide. … lire la suite

À quelques jours de la rentrée des classes, intervenue dans une situation sanitaire assez particulière, voilà que les syndicats de l’éducation dénoncent déjà un manque flagrant de moyens de prévention. … lire la suite

Des problèmes logistiques pourraient bien intervenir lors du stockage du nouveau vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) développé par Pfizer et BioNTech. … lire la suite

Lors de sa visite effectuée en Algérie, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a rendu un hommage aux martyrs de la révolution, en déposant une gerbe devant le Mémorial du Martyr. Cette démarche ne semble pas être au gout du Rassemblement national RN. … lire la suite

Suite à la vidéo de son intervention qui a créé une polémique, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté en France s’est exprimé en clarifiant ses propos. … lire la suite

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront à partir de ce mardi 10 novembre après-midi plusieurs wilayas du pays a indiqué le Centre national des prévisions météorologiques dans un Bulletin spécial. … lire la suite

Le coup d’envoi du championnat d’Algérie de Ligue 1, saison 2020-2021, est maintenu au 28 novembre, affrime la Ligue d football professionnel (LFP). … lire la suite