Procès Khalifa Bank : Lourd réquisitoire contre Meziane Ighil

Le tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, a rendu aujourd’hui le 11 novembre, son réquisitoire dans l’affaire Khalifa Bank, après avoir auditionné tous les accusés et des témoins dans ce procès.

Poursuivi dans cette affaire, le footballeur international algérien et ancien entraîneur des verts et de plusieurs clubs de l’élite, Meziane ighil risque une lourde condamnation. En effet, le Procureur général du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a requis contre sa personne une peine 15 ans de prison ferme.

À noter que, le même procureur a également requis la perpétuité à l’encontre de l’accusé principal dans l’affaire Khalifa Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa.

Pour rappel, Abdelmoumène Khalifa , et les autres accusés non arrêtés, sont poursuivis pour les chefs d’inculpation de « constitution d’association de malfaiteurs », « falsification de documents officiels et usage de faux », « vol en réunion, escroquerie, abus de confiance et corruption », « falsification de documents bancaires », et « banqueroute frauduleuse ».

Ch.LAIB