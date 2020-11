Traversée entre Alger et Marseille : Algérie Ferries apporte des modifications

La date de la deuxième traversée entre Alger et Marseille a été modifiée par la compagnie nationale Algérie Ferries.

Dans un communiqué publié ce lundi 9 novembre, la compagnie nationale Algérie Ferries a annoncé que la date de sa deuxième traversée reliant Alger à Marseille, initialement prévue pour le jeudi 12 novembre prochain, a été avancée d’une journée.

Par ailleurs, la deuxième traversée entre Alger et Marseille aura bien lieu le mercredi 11 novembre prochain, et sera opérée par la compagnie maritime publique Algérienne Algérie Ferries. Cette annonce intervient le lendemain de l’instauration d’une ligne maritime de fret entre le port d’Oran et d’Alicante la compagnie.

Pour rappel, la compagnie nationale Algérie Ferries a annoncé le lancement d’une ligne Oran – Alicante dédiée au fret, et a invité les opérateurs économiques ainsi que les particuliers intéressés à « se rapprocher de ses services afin de réserver les places et engager les procédures nécessaires à cet effet ».

Rédaction d’Algérie360.