Tlemcen : Une victime au bilan des dégâts causés par les violentes rafales de vent

Un jeune berger a perdu la vie suite à la chute d’une branche à Aïn Youcef, dans la wilaya de Tlemcen, suite aux violentes rafales de vent constatées dans la région.

Selon des sources locales concordants, plusieurs localités de la wilaya de Tlemcen ont été menacé par des rafales de vent suivis par de nombreux foyers d’incendies durant tout le week-end dernier. Des événements qui ont valu la vie d’un jeune berger tué suite à la chute d’une branche à Aïn Youcef, dans la localité d’Aïn Waheb, au nord du chef-lieu de la wilaya de Tlemcen.

Par ailleurs, les zones forestières du nord au sud ont pris feu presque au même moment et à des endroits différents. Le feu a détruit des chênes, des pins et un vaste maquis dans les localités de Tzarifet (sud) et dans le région côtière de Honaïne, soit une distance de plus de 80 km entre les deux foyers. De plus, des dizaines d’hectares et de végétation sont partis en fumée, tandis que douze brigades et plusieurs véhicules ont été mobilisés.

Toutefois, une série d’enquêtes a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer l’origine de ces nombreux sinistres.

Rédaction d’Algérie360.