Tipaza : Aide financière et indemnisation pour les victimes des incendies de forêt

Des aides financières seront octroyées au profit des familles victimes des incendies de forêt à Gouraya (Tipaza) qui ont causé la mort de deux personnes et des dégâts pour la faune et la flore.

Mme Labiba Ouinaz, wali de Tipaza, a affirmé que ses services sont mobilisés pour prêter assistance et soutien nécessaire aux familles des victimes dont les maisons, bétails et cultures ont été ravagés par les feux, affirmant qu’elle a été chargée de « d’octroyer des aides financières de la part du Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, au profit des familles des victimes », à savoir les défunts Mohamed Boumlid et Belkacem Khadri, décédés après avoir tenté de sauver leurs bétails.

Selon les commissions installées pour évaluer les pertes dans le cadre de l’action de la cellule de crise, 20 habitations précaires sont endommagées, ces dernières seront toutes dédommagées, et prises en charge dans le cadre des programmes de logements sociaux.

Rédaction d’Algérie360