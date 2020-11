Sidi Bel Abbès : Réception d’un premier lot de doses de vaccin antigrippal

Un premier lot de doses de vaccin antigrippal a été réceptionné par la direction de la santé et de la population de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Dans une déclaration au journal Liberté, le directeur de wilaya de la santé et de la population Fodil Bouchour a annoncé qu’un premier lot de 4.500 doses de vaccin antigrippal sur les 30.083 prévues a été réceptionné par son service avant d’être distribué à tous les établissements de la santé publique et unités de soins de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

« Malgré les appréhensions de la population qui étaient prévisibles, la réalité a été tout autre sur le terrain, car les citoyens se sont présentés aux unités de base et ont été vaccinés. Pour ce qui est du secteur libéral, notamment les officines privées, celles-ci vont aussi récupérer leurs quotas de doses de vaccin, remboursable par la sécurité sociale », a déclaré Fodil Bouchour.

Par ailleurs, cette livraison intervient dans le cadre du programme national de vaccination contre la grippe saisonnière, qui coïncide cette année avec la pandémie de Covid-19, dont le lancement a été donné lundi dernier et qui se poursuivra tout au long de la période automne-hiver.

« La grippe saisonnière est très contagieuse, elle se transmet facilement et se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, de la toux et des courbatures. Donc, le moyen le plus efficace est la vaccination afin de se prémunir des complications de cette grippe », a soutenu M. Bouchour.

Il a, en outre, stipulé que « l’immunisation est gratuite pour les personnes vulnérables, notamment celles âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques, de cardiopathies, de pathologies respiratoires, d’aplasie, les femmes enceintes et les nourrissons âgés de plus de 6 mois, ainsi que le personnel des établissements de santé ».

Rédaction d’Algérie360.